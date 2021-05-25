В некоторых районах Арктики на прошлой неделе было зафиксировано резкое повышение температуры выше 30 градусов по Цельсию.

Столь высокий температурный показатель является поистине исключительным для любого времени года, но ошеломляющим для мая. В связи с такой температурой в Арктике началось сильное таяние ледников и выброс метана в атмосферу, что приводит к ускорению глобального потепления.

Отмечается, что из-за быстрого потепления в недалеком будущем такие высокие аномальные температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

Unprecedented heat in the Arctic again today.



Even hotter than yesterday. This thread explains what is going on. pic.twitter.com/Tu3HbkL8O5 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) May 20, 2021

Читайте также, исследователи из Университета Рединга, что в Великобритании, заявили о том, что около трети части ледниковых шлейфов Антарктиды может безвозвратно уйти в море. В результате таяния шлейфовых ледников случится глобальная катастрофа.

Кроме того, в Арктике в несвойственный осенний период года замерзло море Лаптевых. к таянию льдов Арктики может быть причастно теплое океаническое течение из Атлантики, чем дольше замерзает Арктика, тем быстрее она нагревается.

Ранее мы писали, что на архипелаге Шпицберген зафиксировали рекордную температуру воздуха. Причиной роста температуры на архипелаге стала тепловая волна, из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус.

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