В некоторых районах Арктики на прошлой неделе было зафиксировано резкое повышение температуры выше 30 градусов по Цельсию.

Столь высокий температурный показатель является поистине исключительным для любого времени года, но ошеломляющим для мая. В связи с такой температурой в Арктике началось сильное таяние ледников и выброс метана в атмосферу, что приводит к ускорению глобального потепления.

Отмечается, что из-за быстрого потепления в недалеком будущем такие высокие аномальные температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

