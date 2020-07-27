На архипелаге Шпицберген зафиксировали рекордную температуру воздуха.

Об этом сообщает AFP.

По информации, тепло поднялось до отметки 21,7 градусов, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда.

Вечером 25 июля (в 18 часов по местному времени) на Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия - это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году.

Отмечается, что причиной роста температуры на архипелаге стала тепловая волна. Из-за нее в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

Читайте также, в Антарктиде была зафиксирована климатическая катастрофа. Она способна повлиять на состояние всей планеты.