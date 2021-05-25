В Украине можно будет проводить электронные выборы. Но это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія". Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.

"Для нас это следствие. Наша цель - оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы", - сказал Федоров.

Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.



"Я не хочу даже сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания... а больше говорить об электронных услугах 100%", - объяснил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков. Внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

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