В Украине могут внедрить электронный аудит налогоплательщиков. Концепция уже существует. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В полной мере заработать он может в 2027 году.

Сообщается, что внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок.

Также сообщается, что такой аудит намерены внедрять с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает в 2027.

Ранее мы писали о том, что Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных.