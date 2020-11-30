В Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков [ Редактировать ]
В Украине могут внедрить электронный аудит налогоплательщиков. Концепция уже существует. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.
В полной мере заработать он может в 2027 году.
Сообщается, что внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.
Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл прост в использовании и предназначен для налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.
Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок.
Также сообщается, что такой аудит намерены внедрять с 2023 года, а в полной мере новый вид проверок заработает в 2027.
Ранее мы писали о том, что Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных.
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