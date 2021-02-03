Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

"Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла президентский закон о всеукраинском референдуме. Он предусматривает два способа голосования: непосредственно на участках, путем заполнения бумажных бюллетеней, и электронное голосование.

Ранее сообщалось, что в Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков. Внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

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