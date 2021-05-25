В понедельник, 24 мая, в Виннице произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на белом кроссовере Haval наехала на ребенка.

Об этом сообщила Ирина Доценко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что авария произошла на улице Ивана Богуна. Ребенок спокойно шел по тротуару в школу.

"Сегодня на нашей улице (Ивана Богуна) произошла страшная авария по вине пьяной местной нелюдки, она на большой скорости сбила мальчика, который спокойно шел на тротуаре в школу", - говорится в сообщении.

Стало известно, что жертва ДТП - 13-летний Андрей Тарасюк.

"Мальчик - Тарасюк Андрей, 13 лет, золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье сил и терпения", - написала Доценко.​

Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок.

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