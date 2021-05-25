В Виннице пьяная женщина на огромной скорости сбила ребенка [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, в Виннице произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на белом кроссовере Haval наехала на ребенка.
Об этом сообщила Ирина Доценко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что авария произошла на улице Ивана Богуна. Ребенок спокойно шел по тротуару в школу.
"Сегодня на нашей улице (Ивана Богуна) произошла страшная авария по вине пьяной местной нелюдки, она на большой скорости сбила мальчика, который спокойно шел на тротуаре в школу", - говорится в сообщении.
Стало известно, что жертва ДТП - 13-летний Андрей Тарасюк.
"Мальчик - Тарасюк Андрей, 13 лет, золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье сил и терпения", - написала Доценко.
Ранее сообщалось, что в Польше украинцы попали в ДТП, погиб ребенок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киеве, на Брест-Литовском шоссе, произошло ДТП. Грузовик наехал на легковое авто и загорелся
Водитель, скрываясь от полиции, влетел на автомобиле Seat в подземный переход
В результате аварии погибли два человека
Всего в салоне было около 20 пассажиров, четверых из них доставили в больницу
Водій вантажівки з причепом вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус з легковиком