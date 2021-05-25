Встреча Байдена и Путина: названа официальная дата и место [ Редактировать ]
Президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - встретятся в Женеве. Встреча лидеров двух государств назначена на 16 июня 2021 года. Об этом заявили в Кремле и на сайте Белого дома.
"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России", - заявили в Белом доме.
Как сообщили в администрации Путина, лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематику стратегической стабильности.
Также Путин и Байден обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
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Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.
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