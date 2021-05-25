Нетаньяху назвал условие для мира между Израилем и палестинцами [ Редактировать ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном конфликт между Израилем и ХАМАС. Нетаньяху считает, что мир между сторонами наступит только после признания израильского государства.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Премьер Израиля заявил, что если ХАМАС вновь атакует территорию Израиля, то ответ на это будет крайне тяжелым.
"Как правильно заметил президент Джо Байден, "мир наступит только когда будет признано государство Израиль",
- подчеркнул он.
Встреча между Нетаньяху и Блинкеном состоялась 25 мая в Иерусалиме. Во время разговора стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Секторе Газа. Госсекретарь США подчеркнул, что Израиль и Палестина должны принять меры "для установления курса на совместное будущее".
Ранее сообщалось, что в Израиле назвали невероятную сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков.
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