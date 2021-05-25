Суд в Беларуси арестовал на два месяца девушку белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Об этом сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича.

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"Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь", - сказал адвокат.

Он сообщил, что с него взята подписка о неразглашении и пообещал, что девушке будет оказана надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

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