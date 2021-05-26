Вакцина или перенесенная болезнь: врач рассказала, какой иммунитет к коронавирусу сильнее [ Редактировать ]
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. Об этом изданию "Апостроф" рассказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.
Медик сообщила, что, согласно новым исследованиям, после заболевания COVID-19 у человека иммунитет сохраняется на срок от года.
"Это касается любой инфекции, не только ковида. Естественный иммунитет всегда гораздо эффективнее искусственного. Вакцина - это вакцина. А возбудитель переформатирует гуморальный иммунный ответ и клеточный, и влияет на специфический блок иммунитета - это очень важно при вирусной инфекции. Поэтому люди лучше защищены после болезни", - сказала она.
По словам доктора, у коронавируса много мутаций, а вакцина производится только для одного вида.
"Насколько она будет защищать организм от других штаммов - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний", - отметила специалист.
Ранее мы писали о том, что ученые опубликовали новые данные об антителах у переболевших.
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