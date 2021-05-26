На северо-западе Нигерии опрокинулось судно с около 160 пассажирами на борту. Спасти удалось 22 человека, десятки людей пропали без вести.

Об этом сообщает египетское издание Ahram Online со ссылкой на местные власти.

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По данным издания, судно опрокинулось в реке Нигер. На его борту находилось около 160 пассажиров. В ходе спасательной операции были найдены 22 выживших и тело одного утонувшего. Остальные - приблизительно 140 человек - пропали без вести.

Власти считают, что причиной крушения стал перегруз судна. Отмечается, что оно было рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров. Кроме того, судно было загружено песком из золотого рудника.

Ранее сообщалось, что у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами. В результате происшествия погибли минимум 41 человек, в том числе один ребенок.

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