К счастью, пострадавших и жертв в результате инцидента нет/ фото: scheepvaartwest.be

У берегов турецкого города Стамбул село на мель судно Hoegh Pusan, длинной 180 метров, шедшее под флагом Сингапура. Об этом сообщает местное издание Sabah.

Перед происшествием корабль стоял на якоре в провинции Тузла. К счастью, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

Отмечается, что операция по спасению судна продолжается. К нему отправили быструю спасательную лодку и буксир. Ущерба имущества либо загрязнения окружающей среды нет.

Ранее мы писали, что сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, полностью заблокировав движение для судов. Контейнеровоз водоизмещением более 200 тыс. тонн и длиной 400 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра.

Кроме того, судно Viking Grace, которое шло по маршруту из швецкого Стокгольма в финскую Турку село на мель. Паром попал в нештатную ситуацию возле порта Мариехамн на Аландских островах во время сильного ветра. На борту судна находились 331 пассажир и 98 членов экипажа.

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