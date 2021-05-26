В среду, 26 мая, во время пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление о "Северном-потоке-2".

Так, по его словам, Украина будет бороться и защищать свои интересы, пока строительство российского трубопровода "Северный поток-2" полностью не завершено.

Ничто не завершено, пока оно не завершено (строительство Северного потока-2, - ред.) на 100%... Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей Северного потока-2 есть намного больше шансов достроить этот проект.

"Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Северному потоку-2, мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что регулятор Германии разрешил укладку труб российского газопровода "Северный поток -2" на участке в немецкой экономической зоне.

Также мы писали о том, что США ввели санкции против судов "Северного потока-2". В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

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