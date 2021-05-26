Обновление iOS 14.6 "убивает" батареи iPhone [ Редактировать ]
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Apple выпустила полную версию мобильной прошивки iOS 14.6 для iPhone. Обновление принесло несколько полезных улучшений, исправлений ошибок и улучшение безопасности.
Но, как это часто случается последнее время, прошивка оказалась с неприятным "сюрпризом" – она буквально "убивает" батарею.
Hey @Apple ! What about testing your iOS update before general release?— Stephane Pedrazzi (@StephPedrazzi) 25 мая 2021 г.
iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well 👏🏼 👏🏼 @applesupport @tim_cook @MacRumours @PCmag @CNBCtech @CNNtech @SamsungMobile pic.twitter.com/cKGX1U0tOz
Установившие iOS 14.6 пользователи на свои смартфоны начали жаловаться на то, что iPhone начал мгновенно разряжаться, словно аккумулятор быстро износился.
Некоторые владельцы отмечают, что смартфоны сильно нагреваются во время работы, особенно если долго слушать подкасты в фирменном приложении.
Heya @Apple— Manik Prasher (@PrasherManik) 25 мая 2021 г.
iOS 14.6 Heating Alert
What about testing your iOS update before general release?
iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well plus Heating Problem. My iPhone 11 burning my hand.🔥🔥
Хуже всего то, что жалуются в основном владельцы новых iPhone 11 и iPhone 12, а вот пользователи старых iPhone, наоборот, отмечают возросшую производительность.
Поэтому не спешите обновляться. Вероятно, Apple уже готовит "хотфикс" патч, где проблему исправят в следующем обновлении iOS 14.6.1.
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