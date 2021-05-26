Apple выпустила полную версию мобильной прошивки iOS 14.6 для iPhone. Обновление принесло несколько полезных улучшений, исправлений ошибок и улучшение безопасности.

Но, как это часто случается последнее время, прошивка оказалась с неприятным "сюрпризом" – она буквально "убивает" батарею.

Установившие iOS 14.6 пользователи на свои смартфоны начали жаловаться на то, что iPhone начал мгновенно разряжаться, словно аккумулятор быстро износился.

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Некоторые владельцы отмечают, что смартфоны сильно нагреваются во время работы, особенно если долго слушать подкасты в фирменном приложении.

Heya @Apple

iOS 14.6 Heating Alert

What about testing your iOS update before general release?

iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well plus Heating Problem. My iPhone 11 burning my hand.🔥🔥 — Manik Prasher (@PrasherManik) 25 мая 2021 г.

Хуже всего то, что жалуются в основном владельцы новых iPhone 11 и iPhone 12, а вот пользователи старых iPhone, наоборот, отмечают возросшую производительность.

Поэтому не спешите обновляться. Вероятно, Apple уже готовит "хотфикс" патч, где проблему исправят в следующем обновлении iOS 14.6.1.

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