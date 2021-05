Apple выпустила полную версию мобильной прошивки iOS 14.6 для iPhone. Обновление принесло несколько полезных улучшений, исправлений ошибок и улучшение безопасности.

Но, как это часто случается последнее время, прошивка оказалась с неприятным "сюрпризом" – она буквально "убивает" батарею.

Hey @Apple ! What about testing your iOS update before general release? iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well 👏🏼 👏🏼 @applesupport @tim_cook @MacRumours @PCmag @CNBCtech @CNNtech @SamsungMobile pic.twitter.com/cKGX1U0tOz

Установившие iOS 14.6 пользователи на свои смартфоны начали жаловаться на то, что iPhone начал мгновенно разряжаться, словно аккумулятор быстро износился.

Некоторые владельцы отмечают, что смартфоны сильно нагреваются во время работы, особенно если долго слушать подкасты в фирменном приложении.

