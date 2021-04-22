iPad Pro 2021 отпугнул покупателей сумасшедшей ценой [ Редактировать ]
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На прошедшем во вторник мероприятии Spring Loaded Apple представила iPad Pro пятого поколения. Безусловно, новинка поражает своим фантастическим процессором Apple M1 и умной фронтальной камерой с функцией слежения за собеседником. Однако у новинки оказался один отпугивающий фактор – цена.
Ожидалось, что 12,9-дюймовый iPad Pro будет обладать "умеренным" ценником. Для некоторых стран, вроде США и Гонконга, стоимость за новинку действительно оказалась весьма привлекательной в рамках местных бюджетов.
А вот для других регионов выставленная цена на этапе предзаказа, оказалась поистине "сумасшедшей". Модель iPad Pro 2019 с 12,9-дюймовым экраном в магазинах Швеции выявилась дороже, чем в Штатах на 40%, а в Бразилии ценник на новый планет "накрутили" на целых 150%, сообщает 9to5Mac.
Сравнение цен iPad Pro 11" (128 ГБ):
- США: 799 долларов США;
- Гонконг: 824 доллара;
- Швеция: 1122 доллара;
- Бразилия: 1938 долларов.
Базовая модель 11-дюймового iPad Pro в Бразилии оценена на 1139 долларов дороже, чем iPad в США.
iPad Pro 2021
Сравнение цен iPad Pro 12,9" (128 ГБ):
- США: 1099 долларов;
- Гонконг: 1133 доллара;
- Швеция: 1536 долларов;
- Бразилия: 2657 долларов.
Сравнение цен самой дорогой модели iPad Pro 12,9" с сотовым модулем и накопителем на 2ТБ:
- США: 2399 долларов США;
- Гонконг: 2408 долларов;
- Швеция: 3309 доллара;
- Бразилия: 5386 долларов.
Из-за особенностей местной налоговой политики, цены на продукцтю Apple в Бразилии очень высоки, причем цены растут с каждым годом.
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