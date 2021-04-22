На прошедшем во вторник мероприятии Spring Loaded Apple представила iPad Pro пятого поколения. Безусловно, новинка поражает своим фантастическим процессором Apple M1 и умной фронтальной камерой с функцией слежения за собеседником. Однако у новинки оказался один отпугивающий фактор – цена.

Ожидалось, что 12,9-дюймовый iPad Pro будет обладать "умеренным" ценником. Для некоторых стран, вроде США и Гонконга, стоимость за новинку действительно оказалась весьма привлекательной в рамках местных бюджетов.

А вот для других регионов выставленная цена на этапе предзаказа, оказалась поистине "сумасшедшей". Модель iPad Pro 2019 с 12,9-дюймовым экраном в магазинах Швеции выявилась дороже, чем в Штатах на 40%, а в Бразилии ценник на новый планет "накрутили" на целых 150%, сообщает 9to5Mac.

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Сравнение цен iPad Pro 11" (128 ГБ):

США: 799 долларов США;

Гонконг: 824 доллара;

Швеция: 1122 доллара;

Бразилия: 1938 долларов.

Базовая модель 11-дюймового iPad Pro в Бразилии оценена на 1139 долларов дороже, чем iPad в США.

iPad Pro 2021

Сравнение цен iPad Pro 12,9" (128 ГБ):

США: 1099 долларов;

Гонконг: 1133 доллара;

Швеция: 1536 долларов;

Бразилия: 2657 долларов.

Сравнение цен самой дорогой модели iPad Pro 12,9" с сотовым модулем и накопителем на 2ТБ:

США: 2399 долларов США;

Гонконг: 2408 долларов;

Швеция: 3309 доллара;

Бразилия: 5386 долларов.

Из-за особенностей местной налоговой политики, цены на продукцтю Apple в Бразилии очень высоки, причем цены растут с каждым годом.

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