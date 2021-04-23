После весенней презентации Spring Loaded, на которой было представлено несколько впечатляющих новинок, Apple приступает к развертыванию обновления iOS 14.5 и iPadOS 14.5.

Патчи должны быть выпущены на следующей неделе, однако точной даты пока неизвестно.

Новая программная прошивка будет включать в себя несколько дополнительных функций, таких как новые голоса Siri, улучшения для Face ID, позволяющие использовать свой iPhone с маской для лица и прочите заплатки безопасности.

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Несмотря на то, что желание обновить свой iPhone или iPad до свежайшего программного обеспечения очень высоко, однако стоит повременить с этим, чтобы избавить себя от лишних нервов. На то, чтобы отложить процедуру обновления на несколько дней, а лучше недель, есть несколько причин.

Катастрофические ошибки

Катастрофические ошибки встречаются после обновлений, хоть и довольно редко. К примеру, обновление в 2016 году заблокировало iPad Pro от Apple для некоторых владельцев. Другое обновление в том же году остановило работу некоторых отремонтированных iPhone.

После обновления до iOS 14.5 процесс отката до предыдущей версии будет непростым, так что подумайте дважды перед установкой нового ПО.

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Наш совет – подождите несколько дней, после того как обновление станет доступно, прежде чем устанавливать его. Таким образом, будет время для решения возникших проблем первого или второго дня, что побудит Apple либо удалить обновление и заменить его стабильной версией, либо выпустить второе обновление с исправлениями ошибок.

Оптимизация приложений

Проблема, с которой чаще всего сталкиваются пользователи после обновлений с любым новым обновлением программного обеспечения, – это приложения, которые не оптимизированы для этого обновления.

Apple вносит изменения в базовый код iPhone или iPad, к которому разработчики должны адаптироваться. Если разработчику требуется дополнительное время, чтобы убедиться, что все его изменения работают, в большинстве случаев проблем не возникает.

Однако, бывают случаи, когда обновления полностью нарушают работу приложений, и если у разработчиков нет готового к работе приложения, оптимизированного для iOS 14.5, оно просто не будет работать.

Поэтому лучше не спешить с обновлением и подождать, прежде чем нажать кнопку "Обновить".

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