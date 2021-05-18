В преддверии мероприятия Google I/O инсайдеры получили доступ к редизайну грядущей версии Android 12, которая будет представлена на весенней презентации для разработчиков. Утечку опубликовал YouTube-канал Front Page Tech.

Дизайн Android 12 претерпит значительные изменения по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на телефонах Google Pixel.

Большинство знакомых элементов получат переосмысленный дизайн, в том числе часы на экране блокировки, входящие уведомления, виджет погоды и элементы управления, такие как яркость и отложенный сигнал будильника.

Также будет много динамических настроек размера для значков, окон и других экранных элементов. Повсюду будет присутствовать отчетливо цветочный мотив.

В качестве стандартных обоев Android 12 будут использоваться цветочные мотивы. Также под стиль флористики будут перерисованы значки в форме лепестков, например, значок фотокамеры вместо вращающейся шестеренки будет больше похожим на цветок. Именно так видит Google будущий дизайн Android.

Жаль, правда, что красоту "голого" Android часто скрывают фирменными оболочками производителей смартфонов, например, One UI от Samsung или OxygenOS от OnePlus.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Android 12 будет превращать смартфоны в iPhone. Также ранее назывались три причины, почему владельцы iPhone убегают на Android.