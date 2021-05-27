За час пандемії відвідуваність впала на 72 відсотки

Уперше директором Лувру стане жінка. Лоранс де Кар нині обіймає посаду голови паризького музею Орсе, де й розпочинала свою кар'єру як кураторка живопису. Лоранс - фахівчиня з мистецтва ХІХ початку ХХ століття.

До виконання своїх обов'язків нова директорка візьметься уже з першого вересня цього року. Головним її завданням стане збільшення кількості туристів у Луврі. Позаяк, за час пандемії відвідуваність впала на 72 відсотки.