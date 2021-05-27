Директором Лувру вперше стане жінка [ Редактировать ]
Уперше директором Лувру стане жінка. Лоранс де Кар нині обіймає посаду голови паризького музею Орсе, де й розпочинала свою кар'єру як кураторка живопису. Лоранс - фахівчиня з мистецтва ХІХ початку ХХ століття.
До виконання своїх обов'язків нова директорка візьметься уже з першого вересня цього року. Головним її завданням стане збільшення кількості туристів у Луврі. Позаяк, за час пандемії відвідуваність впала на 72 відсотки.
по теме
Лувр уперше за кілька місяців знову приймає відвідувачів
В среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши
Во вторник, 25 мая, Национальный авиаперевозчик Франции Air France приостановил полеты над Беларусью
Спустя почти 9 месяцев перерыва в Париже откроют Эйфелевау башню
Окрім оновленого корпусу СІЗО, на місці майстерні відкрили музей - він розповідає про відомих людей, які у різні часи були тут в'язнями та зробили свій внесок в історію України