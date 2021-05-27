В Еквадорі знайшли "вимерлу" черепаху [ Редактировать ]
В Еквадорі знайшли черепаху виду, представників якого востаннє бачили понад 100 років тому. Тварину помітили на Галапагоському острові Фернандіна ще 2019.
Два роки науковці досліджували ДНК самиці. І встановити походження черепахи вдалося лише тепер. На думку вчених, така знахідка свідчить, що в дикій природі ще залишилися плазуни цього виду.
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