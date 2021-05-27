Война браузеров окончена – назван победитель [ Редактировать ]
Источник: TechRadar UK
Microsoft громко заявляет, что "войны браузеров окончены, и Microsoft Edge победил в этой схватке".
Как сообщает блог корпорации, новая версия Edge 91, которая выйдет в конце этой недели, будет "королем браузеров" на платформе Windows 10. По словам Microsoft, Edge "выводит производительность на новый уровень" из-за некоторых ключевых обновлений.
"Мы знаем, насколько важно приятное впечатление использования браузера, и для этого важна его производительность. Мы добавили новые функции для повышения скорости работы, благодаря чему Edge 91 будет лучшим веб-обозревателем Windows 10" – говорится в блоге Microsoft.
Microsoft Edge
Громкое и смелое заявление Microsoft частично основано на функции, называемой Startup Boost. В основе функции лежит загрузка определенных процессов браузера в фоновом режиме, так что Edge запускает свой движок немного быстрее.
Microsoft также указала на функцию спящих вкладок Edge, которые освобождают ресурсы от неактивных вкладок для повышения производительности при использовании нескольких сайтов во время сеанса просмотра.
Спящие вкладки – не новая функция, она есть и у конкурентов, например, в Chrome. Тем не менее, Microsoft продолжает улучшать базовый код и утверждает, что Edge 91 предлагает лучшую версию, а данные, собранные из предварительных сборок, демонстрируют экономию памяти до 82%.
"Высокая скорость работы достигается за счет немедленного перехода рекламы в спящий режим для мгновенной экономии ресурсов. "Спящие" вкладки теперь также имеют дополнительные улучшения для экономии системных ресурсов в Windows", - объясняет Microsoft.
Такое бережное отношение к памяти крайне важно, особенно на фоне сверхпопулярного Google Chrome, обладающего запятнанной репутацией "пожирателя памяти".
Chrome также на этой неделе также выпускает версию 91. Однако там разработчики сосредоточены на исправлениях безопасности.
В то же время существует некоторая ирония в том, что "Edge является лучшим браузером" по сравнению с Chrome, поскольку оба основаны на общем бесплатном движке Chromium.
Microsoft распотрошила старую версию Edge, заменив свои проприетарные движки EdgeHTML и Chakra JavaScript движками Google Blink и V8. Он начал распространяться на компьютерах год назад и в настоящее время тестируется на игровых приставках Xbox Series X|S и Xbox One.
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