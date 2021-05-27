В Бердичеве полицейские задержали трех человек по подозрению в убийстве мужчины. Инцидент произошел в среду, 26 мая, вечером, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Около 17:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении возле одного из жилых домов тела мужчины. При осмотре тела погибшего специалисты зафиксировали повреждения, которые могли свидетельствовать о насильственной смерти.

Как выяснилось, на месте происшествия несколькими часами раньше люди видели компанию, которая употребляла спиртное. Вскоре по подозрению в причастности к умышленному убийству были задержаны жители райцентра: двое мужчин в возрасте 27-ми и 28-ми лет, а также 37-летняя женщина.

Предварительно установлено, что указанная компания распивала спиртное на поляне близ жилого сектора. Мимо на велосипеде проезжал мужчина, у которого один из отдыхающих попросил сигарету, а потом и пригласил в группу. В какой-то момент в компании возник внезапный конфликт, в результате которого 43-летнему жителю одного из сел района были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Оставив тело на месте отдыха, компания отправилась по домам, прихватив с собой велосипед погибшего.

По месту жительства женщины полицейские изъяли орудия совершения преступления и велосипед потерпевшего.

Сейчас все трое предполагаемых соучастников преступления взяты под стражу. Проводится досудебное расследование по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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