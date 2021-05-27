Исследователи провели эксперименты, в ходе которых стало известно, что иммунитет к инфекции может сохранятся в течение года, а если его поддерживать ежегодной вакцинацией, то и всю жизнь.

Большинству людей, которые выздоровели после COVID-19 и позже сделали прививку, не понадобятся так называемые "усилители вакцин". Исследователи проанализировали состояние людей, которые заразились вирусом еще год назад.

Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным.

Отмечается, что B-клетки памяти, которые образовал иммунитет в ответ инфицирование организма COVID-19, являются столь мощными, что эффективно препятствуют заражению даже новейшими штаммами короонавирусной инфекции.

Читайте также, люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. У коронавируса много мутаций, а вакцина производится только для одного вида, постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний.

Кроме того, 70% населения Мальты получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, в результате чего она стала первой страной в Евросоюзе, которая добилась коллективного иммунитета к COVID-19. Всего с начала пандемии на Мальте были лабораторно подтверждены 30,5 тысяч случаев заболевания.

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