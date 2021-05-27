Пугачева поразила образом на дне рождения Орбакайте [ Редактировать ]
Певица Алла Пугачева на юбилее старшей дочери Кристины Орбакайте оказалась в центре внимания благодаря своему образу и женственному наряду от известного российского дизайнера.
Пугачева пришла на праздник в бежевом платье с вышивкой в виде цветов. Талию звезда подчеркнула поясом. Особого внимания заслуживает подол из фатина, который сделал ее образ воздушным.
Макияж артистка выбрала сдержанный, а в качестве прически сделала объемные кудри.
Поклонники сравнили Примадонну с Золушкой. Также многие из них отметили, что звезда заметно постройнела.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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