Тайский курортный город Паттайя с 1 октября отменит обязательный 14-дневный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщил мэр города Сонтайя Кунплома, передает "Интерфакс".

Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин. Но они должны будут оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправляться в другое место.

На самый известный курорт Королевства смогут прибывать туристы из тех стран, для которых Министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска.

Вакцинацию необходимо будет пройти препаратами, одобренными в этих странах не ранее чем за год до поездки. Дети в возрасте до 12 лет должны будут предъявить на границе справки о ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки, пишет Bangkok Post.

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Туристы смогут останавливаться только в отелях, получивших сертификаты соответствия стандартам гигиены.

С января 2022 года власти Таиланда будут взимать с иностранцев курортный сбор в размере 300 батов ($9,6 - ред.). Эти деньги пойдут в туристический фонд, который создадут на случай чрезвычайных ситуаций.

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