В Таиланде помиловали всех осужденных украинцев [ Редактировать ]
Источник: Fakt.pl
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) помиловал девятерых граждан Украины, находившихся в исправительных учреждениях Королевства. Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.
Все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок и освобождены от дальнейшего наказания.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что шестеро украинцев уже вернулись на родину. В заключении в Таиланде остаются еще трое наших сограждан.
Как сообщали "Подробности", все иностранные туристы, которые привились от COVID-19, с 1 июля смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без необходимости находиться на карантине.
Ранее Людмила Денисова сообщала, что в оккупированном Россией Крыму и у боевиков на Донбассе незаконно удерживаются 394 гражданина Украины.
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