В "Опозиційній платформи - За життя" закликають підтримати місцеве самоврядування у Слов'янську [ Редактировать ]
Знищенням місцевого самоврядування на Донбасі назвали в опозиції створення Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації. Указ про це підписав Президент.
Політики вважають, що цей документ, по суті, скасовує результати місцевих виборів.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня ликвидировать результаты выборов, результаты работы, ввести без каких либо намеков на законные основания людей в погонах, военную власть мы считает недопустимым. Мы обращаемся к Президенту, к Верховной Раде - прекратить механизм военизации нашей страны.
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