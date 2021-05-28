Індія веде справжню війну з "чорною цвіллю"! Це - грибок, який раніше вражав людей у рідкісних випадках, та зараз - спричинив епідемію вже у сімох штатах. Зараження починається зі слизових носа та очей і може дістатися мозку. Докладніше - в матеріалі Ольги Жидецької.

Ця лікарня міста Раджкота переповнена. Пацієнтів з ознаками ураження чорною цвіллю везуть зі всієї округи. Лікувати цю хворобу беруться далеко не всі шпиталі. Надто, якщо випадок складний і без хірургічного втручання не обійтися. Штат Гуджарат був першим, де виявили незвичну недугу. Вона вражає головно пацієнтів, які нещодавно перенесли COVID-19.

Гопал, родич хворої:

Моя невістка одужала від коронавірусу, її тест був негативним. Та за три-чотири дні у неї заболіла голова і вона сказала, що нічого не бачить. Ми відвезли її до найближчого шпиталю, але там їй не змогли допомогти. Тож ми поїхали до міста Раджкота. Лікарі сказали, що грибок поширюється дуже швидко і потрібна операція.

Біль в очах, почервоніння або навіть почорніння слизових, запаморочення, кашель та гарячка. Такі звичні симптоми враження мукормікозом, що відомий як "чорна цвіль". Потрапляння грибка до головного мозку спричиняє смерть. Зазвичай хвороба розвивається стрімко. Тому недужим доводиться видаляти вражені очі та щелепи. На ранніх стадіях удається обійтися медикаментозною терапією. Щоправда, ліки дуже дорогі. Одна ін'єкція - близько 50 доларів. А робити їх треба щодня упродовж восьми тижнів. Досі випадки захворювання фіксували украй рідко. Нинішній спалах медики пояснюють суттєвим зниженням імунітету у людей через пандемію.

Рандип Гулерія, директор Усеіндійського інституту медичних наук:

Коронавірус викликає зниження імунітету, а це посилює схильність до грибкових інфекцій, таких як мукормікоз. Окрім того, чинник ризику - це діабет. Як відомо, Індія - це країна діабетиків, їх тут найбільше у віті. І багато людей не контролюють свою хворобу. Ну і третій фактор - це застосування стероїдів.

Сприяють поширенню хвороби теплий та вологий індійський клімат, а ще антисанітарія - це біда велелюдних індійських поселень. До того ж індійці грішать самолікуванням, зокрема, надміру вживають стероїдний препарат дексаметазон. Також медики припускають, що індійський штам коронавірусу - більш заразний і більш тяжкий, може впливати на людський організм особливим чином, відкриваючи ворота грибковій інфекції. Щоправда, заспокоюють, - від людини до людини вона не передається.

Аніл Гоял, лікар:

Це не заразна хвороба. Люди, які мають такі проблеми зі здоров'ям, проблеми з легенями, можуть інфікуватися мукормікозом з навколишнього середовища, однак вони не можуть передати грибок іншому пацієнтові.

Збудник мукормікозу поширений майже по всій планеті. Є він і в Україні. Однак жодного випадку захворювання на наших теренах не зафіксовано.