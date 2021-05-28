Азербайджан сообщил об обстреле с территории Армении [ Редактировать ]
Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани. Ранен один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет..
"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пашинян попросил Путина оказать военную помощь Армении.
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