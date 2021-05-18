Юный блогер из Украине очутился в центре скандала. Так, парень станцевал на кладбище. Видео танца он выложил на своей странице в Instagram в рубрике Stories.

Парень сразу же нарвался на критику, кадрами начали активно делиться пользователи сети.

Так, блогер танцует на столе посреди кладбища под песню "Солнышко мое, вставай".

В кадре также видно стоящие рядом надгробия, к которым автор "клипа" жестами обращается в ходе "выступления".

Ранее мы писали о том, как в Киевской области подростки устроили "вечеринку" на кладбище. Также сообщалось, что под Сумами ребенка изнасиловали на кладбище. Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.