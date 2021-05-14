В пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Решение было принято на заседании правительства.

Кабмин внес изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр).

Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты должен НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензинов - 30,22 гривен за литр.

Ранее мы писали о том, что Россия готовится запретить экспорт бензина.