Сети автозаправочных станций ОККО и WOG с 15 мая приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина из-за введения предельного уровня торговой надбавки к средней цене на топливо.

Накануне в ОККО сообщили, что с 15 мая, в связи с введением госрегулирования цен на топливо на АЗК временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel.

"Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", – отмечают в ОККО.

В WOG заявили, что в связи с обнародованием постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного госрегулирования цен на топливо, вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang.

Отметим, 14 мая Кабмин ввел госрегулирование цен на топливо. Решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

При этом, Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление о госрегулировании цен на топливо.

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