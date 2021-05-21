Европейские авиаперевозчики Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS готовятся к возобновлению рейсов на территорию Государства Израиль с 23 мая 2021 года.

Решение о временном закрытии маршрута было принято в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа между Израилем и боевиками организации ХАМАС.

Перемирие при посредничестве Египта между Израилем и ХАМАСом наступило в пятницу, 21 мая, поэтому авиакомпании жду вступления в силу режима прекращения огня и готовятся к полетам.

Ранее мы писали, что Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по боевикам из террористической организации ХАМАС, которые действуют в секторе Газа. Премьер Израиля поблагодарил мировое сообщество за поддержку во время конфликта, в частности президента США Джо Байдена.

Кроме того, начиная с 2:00 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Обе стороны заявили о готовности к любому развитию событий, при этом школы в центре и на юге Израиля оставались закрытыми.

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