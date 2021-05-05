С 4 мая Израиль запретил украинцам въезжать территорию страны из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции. Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.

Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений.

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Кроме того, в Израиле закрыли последние отделения для COVID-больных. Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии, специализированные отделения для лечения коронавируса могут снова отрыть в случае острой необходимости.

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