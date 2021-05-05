Израиль закрыл границу для украинцев [ Редактировать ]
С 4 мая Израиль запретил украинцам въезжать территорию страны из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции. Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.
Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.
Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений.
Читайте также, власти Израиля подписали соглашение с американской компанией Pfizer о дополнительной поставке миллионов доз вакцины. В стране "в скором времени будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей".
Кроме того, в Израиле закрыли последние отделения для COVID-больных. Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии, специализированные отделения для лечения коронавируса могут снова отрыть в случае острой необходимости.
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