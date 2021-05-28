Вертоліт NASA Ingenuity здійснив уже шостий політ над Марсом. Він мав піднятися на висоту 10 метрів та пролетіти спочатку 150 метрів на південний захід, потім 15 - на південь, та 50 на північний схід зі швидкістю 4 метри за секунду. Після чого сісти на поверхню.

Втім, після перших 150 метрів у вертольота стався збій навігаційної системи. Попри це, він зміг продовжити політ та безпечно приземлився приблизно за п'ять метрів від запланованого місця посадки.

Не зважаючи на помилку системи, у NASA назвали шостий політ вертольота успішним.