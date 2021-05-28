Шкільний поліцейський: у Києві презентували пілотний проект безпечної освіти від МВС [ Редактировать ]
Кожній школі по поліцейському. У Міністерстві внутрішніх справ запустили пілотний проєкт. Правоохоронці тепер працюватимуть у навчальних закладах Київщини і запобігатимуть злочинам серед підлітків.
Шкільний поліцейський - це тепер офіційна посада. Три десятки офіцерів сьогодні отримали сертифікати на роботу в навчальних закладах. Пліч-о-пліч з викладачами вони тепер стежитимуть за поведінкою учнів у Білій Церкві та інших містах Київської області.
Ірина для цього разом з колегами спеціально пройшли кількатижневі курси.
Ірина Бруй, офіцер Національної поліції:
Те, що я дуже тендітна - то це приємно для мене, але треба словами "достукатися" до дитини без застосування інших засобів.
Необхідність у шкільних поліцейських просто назріла, - запевняють учителі. Наталя в коледжі викладає психологію. З досвіду каже: справді є випадки, коли виховання підлітків потребує вагоміших важелів, ніж просто розмови і вмовляння.
Світлана, викладачка в коледжі м. Біла Церква:
Якщо вже не справляється школа і є силові методи, без них ніяк - то чому й ні? Я позитивно ставлюся то того, щоб вони були присутні.
Учні від ідеї мати в коледжі поліцейського теж у захваті. Не приховують - проблеми є. І правоохоронець у стінах закладу буде певним запобіжником.
Іван, учень школи №9 м. Біла Церква:
Зараз поширена проблема булінгу. Я вважаю, що потрібно за цим наглядати. - У вас в школі випадки булінгу були? - Я вважаю: так, були.
Поліцейський в школі - це пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ. Він, кажуть у Нацполіції, покликаний вирішити, а також запобігти проблемам і необдуманим вчинкам серед дітей і підлітків. А керувалися насамперед статистикою.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
450 дітей скоїли злочини вже в цьому році. І відносно наших дітей вже скоєно 1300 злочинів. Тільки у Київській області в цьому році скоєно 18 спроб самогубств. По Україні ці цифри також вражають. У першу чергу діти знаходяться вдома без нагляду - діти знаходилися вдома.
Офіцери ювенальної превенції повноцінно почнуть працювати зі школярами з нового навчального року. Тобто, з першого вересня. І якщо зарекомендують себе на Київщині, надалі посади шкільних поліцейських з'являться в усіх школах України.
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