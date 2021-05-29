42-летнюю украинскую альпинистку Яну Кривошею нашли мертвой возле горы Геиксивриси в Турции на 24-й день после потери связи и 16-й - с начала поисковых операций. Одесситка приехала в отпуск в Анталию и отправилась в одиночку покорять горные вершины.

Об этом пишет скалолаз Levent öktem на своей страничке в Facebook.

Читайте также На Эвересте вспышка коронавируса: в лагере заболели более 100 альпинистов

Известно, что Яна пошла в поход 1 мая в районе Елькбайорю, где поднялась на высоту 1715 метров на гору Оленьей мечети.

2 мая украинка отправила своей маме сообщение с поздравлениями с Пасхой и написала: ''Я на высоте''. Затем несколько дней сигнал телефона был активен в этой местности, а потом аккумулятор сел, и связь пропала полностью. Яна должна была вернуться домой в Одессу 10 мая.

После обращения родных украинки турецкие поисково-спасательные команды жандармерии приступили к поискам. Позже в Турцию отправился родной брат Яны, который вместе с полицией, спасателями и волонтерами неделями пытался отыскать хоть какие-нибудь следы сестры.

На 16-й день поисков - 28 мая - на территории горного района тело украинской альпинистки было найдено на скалах при проведении аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии. Считается, что она упала с крутого обрыва и погибла - предположительно, украинка сорвалась с горы высотой 715 метров.

Тело транспортировали в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия и установления точной причины гибели Яны.

Брат погибшей одесситки, принимавший участие в масштабных поисковых операциях, поблагодарил всех за соболезнования, поддержку и колоссальную помощь. Об этом он написал в специально созданной Facebook-группе "Поиск Яны Кривошеи". У Яны дома остался сын.

Ранее мы писали о том, что на Эвересте впервые в этом году погибли два альпиниста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.