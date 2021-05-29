В субботу, 29 мая, проходил второй день встречи президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщают "РИА Новости", стороны обсудили кредиты, а также посадку самолета Ryanair.

Отмечается, что Путин поднял тему задержания в Минске россиянки Софии Сапеги отметив, что ее судьба России небезразлична. При этом подтвердилась информация и о наличии у нее вида на жительство в Беларуси.

Велся разговор и о транше госкредита РФ Белоруссии в размере $ 500 млн. Стороны вопрос согласовали и средства поступят в ближайшее время.

Кроме того, на встрече поручили министерствам транспорта организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков и необходимости возвращения белорусских граждан из Европы.

Итоги встречи Путина и Лукашенко:

Белоруссия получит второй транш кредита в $ 500 млн до конца июня;

Лукашенко подробно проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, Минск готов предоставить дополнительную информацию;

Отмечается, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи, также не поднимались вопросов о полеты "Белавиа" в Крым.

Отметим, Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула".

Ранее сообщалось, что у Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси.

Также Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером.

При этом, Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.