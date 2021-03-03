Аваков высказался о легализации марихуаны в Украине [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Украина готова к легализации медикаментов на основе каннабиса, однако разрешать использовать марихуану в рекреационных целях нельзя. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту. Каннабиноиды - это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках и предоставляются по электронным рецептам в случае, если человеку нужно облегчить боль.
В то же время глава МВД против того, чтоб украинцам разрешили "выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать".
Марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, это легализовали, уже жалеют об этом. Здесь не надо спешить.
Напомним, что в Офисе президента считают, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов.
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