Кабинет министров Украины приняло решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 апреля, опубликованном на сайте правительства.

"Оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набинол" (синтетический канабиноид) и "Набиксимолс" (стандартизованный экстракт каннабиса с одинапковым содержанмием ТГК и канабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств", - сказано в документе.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев написал в своем Telegram-канале, что данным решением "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен".

Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы.

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Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Как писали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что государственная политика относительно каннабиса пересмотрена во многих цивилизованных странах.

Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис – это лекарство", но на территории нашей страны это абсолютно нелегально. Однако общественная дискуссия относительно каннабиса происходит и в Украине. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор.

У Зеленского считают, что конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее.

Напомним, что в декабре 2020 года ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков.