Спецлицензии на импорт из Украины: в Беларуси назвали причину [ Редактировать ]
Власти Беларуси решили ввести специальные лицензии на импорт из Украины в ответ на аналогичные ограничения Киева. Такую причину назвал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
По его словам, Украина, "желая понравиться своим покровителям", приняла решении поставить отношения с Беларусью на паузу и начала ограничивать поставку белорусской продукции.
Отменяются тендеры, которые мы выиграли, - во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли. Язык об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины.
Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Беларусь стала похожей на Украине, которая действует "по указке извне".
Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что многие вещи, в том числе и по Беларуси, многие действия в том числе и по отношению к Беларуси, делаются по указанию извне ... Поэтому не хотелось бы превратиться в некое лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то - неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству.
Ранее мы писали о том, что Беларусь ввела санкции против украинских товаров. Как сообщали "Подробности", в ответ на санкции Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
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