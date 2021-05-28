В пятницу, 28 мая, правительство Беларуси ввело режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В Министерстве иностранных дел страны назвали условия отмены лицензирования.

Первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов отметил, что лицензирование на украинские товары будет снято при условии, что Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции Беларуси.

Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей.

Ранее мы писали о том, что Беларусь ввела санкции против украинских товаров. Как сообщали "Подробности", в ответ на санкции Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.