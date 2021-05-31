Апелляционный суд Одессы продолжает зачитывать приговор по делу активиста Сергея Стерненко. Суд признал активиста виновным в совершении нарушений по части 1 статьи 263 и статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Об этом речь шла на заседании суда.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал Стерненко виновным в похищении человека, а также незаконном обращении с "огнестрельным оружием".

Сторона защиты утверждала, что у Стерненка был шумовой пистолет, однако эксперты от следствия пришли к выводу, что, "выкрутив со ствола втулку, из пистолета можно стрелять патронами с резиновыми или другими метательными снарядами".

На суде отмечалось, что сроки давности по привлечению к ответственности по эпизоду о похищении человека уже прошли, но по статье об оружии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что 23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам заключения за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Тогда в зале суда активист заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".

Пресс-служба Офиса президента это опровергла, но адвокат Маси Найем заявил, что лично был на встрече, и такое заявление прозвучало. 21 апреля Стерненко уточнил, что Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест. Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве Ивана Кузнецова, напавшего на него в мае 2018 году. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, а второй был ранен, как и сам Стерненко.