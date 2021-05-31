Про економічну, політичну та соціальну співпрацю із Францією сьогодні говорили у стінах парламенту. На запрошення "Опозиційної платформи - За життя" до України завітали тамтешні сенатори. Запевняють, що стежать за подіями у країні, особливо за станом свободи слова та утисками опозиційних політиків.

Також французькі сенатори нагородили нардепа Вадима Рабіновича - почесною медаллю Сенату Франції і запросили до Парижа.

Наталі Гуле, сенатор Франції:

У Раді Європі є ваші представники і всі засоби для дотримання прав опозиції. У Франції завжди виникають проблеми з опозицією, оскільки вона вважає, що недостатньо представлена у владі. Звичайно, щоб добре працювали парламент і держава, потрібно, аби опозиція могла нормально діяти.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Франция - это страна, которая дала миру демократию и свободу. И мы обязательно должны с ними не просто дружить, а дружить близко. Если говорить о моей политической позиции, да и в целом, нашей фракции и нашей партии профранцузской. Потому что это та страна, от которой только добро видела Украина и нам многому можно у них поучиться.

Жоель Герріо, сенатор Франції: