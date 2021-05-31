Депутати "Опозиційної платформи - За життя" зустрілись із французькими сенаторами [ Редактировать ]
Про економічну, політичну та соціальну співпрацю із Францією сьогодні говорили у стінах парламенту. На запрошення "Опозиційної платформи - За життя" до України завітали тамтешні сенатори. Запевняють, що стежать за подіями у країні, особливо за станом свободи слова та утисками опозиційних політиків.
Також французькі сенатори нагородили нардепа Вадима Рабіновича - почесною медаллю Сенату Франції і запросили до Парижа.
Наталі Гуле, сенатор Франції:
У Раді Європі є ваші представники і всі засоби для дотримання прав опозиції. У Франції завжди виникають проблеми з опозицією, оскільки вона вважає, що недостатньо представлена у владі. Звичайно, щоб добре працювали парламент і держава, потрібно, аби опозиція могла нормально діяти.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Франция - это страна, которая дала миру демократию и свободу. И мы обязательно должны с ними не просто дружить, а дружить близко. Если говорить о моей политической позиции, да и в целом, нашей фракции и нашей партии профранцузской. Потому что это та страна, от которой только добро видела Украина и нам многому можно у них поучиться.
Жоель Герріо, сенатор Франції:
Ми розмовляли про відносини України з її сусідами, обмінялися думками щодо економічних питань - це і сільське господарство, і промисловість. Я - заступник голови Комісії Франції з питань міжнародних відносин та оборони, тож ми обговорили питання безпеки й миру.
по теме
Український парламент планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та країн із закликом визнати режим президента Білорусі - таким, що загрожує міжнародній безпеці
Своє ставлення до справи проти Віктора Медведчука, а також щодо інших болючих тем нам озвучив народний депутат Юрій Бойко
Адвокати Софії Сапеги подавали клопотання про апеляцію на її арешт. Але суд його відхилив
Нардепи вирішили в п'ятницю заслухати звіт міністра соцполітики. А ще планують ввести кримінальну відповідальність за брехню в декларації, переглянути прожитковий мінімум та ввести податкову амністію
Євросоюз і Сполучені Штати вимагають від режиму Лукашенка звільнити всіх політв'язнів і обіцяють нові санкції. Утім білоруські опозиціонери вважають, що розширені обмеження не зарадять