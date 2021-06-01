Росія посилює військову присутність на кордонах [ Редактировать ]
На кордонах з Україною та державами Балтії Росія хоче утворити 20 нових військових частин, - про такі плани повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, дії західних колег нібито "руйнують систему безпеки у світі". І саме із цієї причини у Кремлі вирішили посилити свою військову присутність в регіоні. Звести нові армійські частини планують уже до кінця року.
У НАТО вже відреагували на плани РФ. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що всі заходи Альянсу винятково оборонні. І одна з причин таких дій - агресія Росії в Грузії та Україні.
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