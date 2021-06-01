На кордонах з Україною та державами Балтії Росія хоче утворити 20 нових військових частин, - про такі плани повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, дії західних колег нібито "руйнують систему безпеки у світі". І саме із цієї причини у Кремлі вирішили посилити свою військову присутність в регіоні. Звести нові армійські частини планують уже до кінця року.

У НАТО вже відреагували на плани РФ. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що всі заходи Альянсу винятково оборонні. І одна з причин таких дій - агресія Росії в Грузії та Україні.