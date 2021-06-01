Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу. Об этом сообщает Euronews.

Мужчина, житель города Чжэньцзян, был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры.

28 мая поставили диагноз птичьего гриппа H10N3. В то же время, не сообщается подробностей о том, как именно мужчина был заражен этим вирусом.

H10N3 - это низкопатогенный или относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким.

Мужчина уже в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими людьми не выявило других случаев.

В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей. Не было значительного числа случаев заражения людей птичьим гриппом с тех пор, как штамм H7N9 убил около 300 человек в течение 2016-2017 годов.

По данным NHC, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года в Японии из-за птичьего гриппа уничтожили 2 млн кур.