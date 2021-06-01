Президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября, а именно - до 12-16 сентября.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них - прорубить коридор в оккупированный ею Крым. Также может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - сказал он.

Гарант Конституции отметил, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важных геополитической и оборонной сделках.

"После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация, и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны... Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что до начала учений "Запад-2021" ситуация у границ Украины будет опасной.

"Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября", - подытожил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не стремится и не начинает войну первой, но всегда готова защищаться. Также сообщалось, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.