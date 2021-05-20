Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно прекратить войну на Донбассе пока Владимир Путин на посту президента России. Он подчеркнул необходимость прямых переговоров с Путиным.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции.

"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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