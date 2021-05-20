"Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно прекратить войну на Донбассе пока Владимир Путин на посту президента России. Он подчеркнул необходимость прямых переговоров с Путиным.
Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции.
"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.
Отметим, на сегодняшней пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции объяснил причины увольнения троих министров
Глава государства рассказал о том, когда состоится первый референдум и в каких условиях он пройдет
Владимира Зеленского, глава государства рассказал, как видит дальнейшие действия в прекращения конфликта на Донбассе
В четверг, 20 мая, пройдет пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться