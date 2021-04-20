Украина не стремится и не начинает войну первой, но всегда готова защищаться. Страна готова бороться за мир с помощью дипломатических мер. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Хочет войны Украины? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет Украины бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что главный принцип страны просто - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего, если на нее нападают.

Глава государства также назвал угрозу, которую представляют не только противники. По его словам, это человеческие эмоции, реакция на получаемую информацию и ее источники.

"Стоит трижды подумать надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, надежным источникам СМИ, инсайд анонимных телеграмм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые, имеют знакомых в минобороны и по секрету поделились секретной информацией? " - добавил он.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.