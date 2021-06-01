Принудительная вакцинация учителей: в Минобразования сделали заявление [ Редактировать ]
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает введение принудительной вакцинации учителей и педагогов. По его словам, вакцинация может стать элементом допуска к работе.
Об этом речь шла на форуме "Украина 30. Образование и наука".
Министр отметил, что сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.
"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - пояснил он.
В то же время Шкарлет добавил, что вакцинировать всех педагогов не удастся, поскольку будут те, кто имеет противопоказания к вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19.
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