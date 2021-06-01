Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза.

Препарат в настоящее время производится в Италии под той же маркой, что и вакцина, разработанная Оксфордским университетом, а также британо-шведской компанией AstraZeneca.

Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca.

Отмечается, что препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали Великобритания, страны Евросоюза, Индия и Канада. В настоящее время на территории Украины проходит иммунизация населения препаратом AstraZeneca/Covishield.

Читайте также, в Украине с 19 мая можно получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca при условии, если их привили первой дозой в период с 24 февраля по 10 марта. Других граждан, которые были привиты AstraZeneca, вакцинируют препаратом, который вскоре поступит в нашу страну.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что в Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.

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